La villa di Mr & Mrs Smith sul lago di Como è in vendita: un prezzo da capogiro

In passato, questo luogo era il rifugio dei minatori che estraevano pietra dalla storica cava di sassi di Riva di Faggeto Lario. Oggi, dopo averlo visto protagonista in numerosi talk show, programmi televisivi e persino nella serie "Mr. & Mrs. Smith" su Prime Video, questa residenza, conosciuta come il "Nido dello Scrittore", è disponibile all'acquisto per fortunati acquirenti desiderosi di una dimora esclusiva sul versante orientale del lago di Como.

La villa in questione, proprietà del giornalista e scrittore Giuseppe Guin, risalente alla fine del XIX secolo, è ora sul mercato per 6,9 milioni di euro, con l'incarico esclusivo affidato alla società immobiliare Building Heritage - Forbes Global Properties, che ha da poco aperto una nuova filiale proprio a Como, in una delle piazze più centrali della città, Piazza Volta.

Completa privacy

Accessibile solo via barca, con boa e attracco privati, questa proprietà è l'ideale per chi cerca un luogo isolato, immerso nella natura e intriso di storia e fascino, lontano dalle rotte turistiche convenzionali. Un'oasi di pace e tranquillità, che ha attirato l'attenzione persino dei registi americani che hanno scelto questo luogo per girare uno degli episodi della serie "Mr. & Mrs. Smith", remake dell'omonimo film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie.

Location ricercata per film e programmi tv

Ma non solo: nel 2022, Sophie Jovillard di France 5 ha girato qui un episodio del popolare programma "Echappées belles" intitolato "L'Italie des grands lacs", mentre l'anno precedente la troupe olandese di "Radio Télevision Luxembourg 4" ha utilizzato la residenza come location principale per il suo famoso talk show televisivo. Un luogo che ha fatto breccia nelle telecamere, ma capace anche di riscaldare il cuore di chiunque abbia la fortuna di varcarne la soglia, con i suoi muri in pietra, le antiche porte, gli arredi d'epoca, i soffitti in legno, la cucina caratteristica e persino il lavello scavato nel granito tra i sassi della cava, oltre alla biblioteca realizzata con assi di legno secolari fissati nella pietra.

Vecchio rifugio di minatori

Con una superficie di 120 metri quadrati, tre camere da letto e un parco circostante di 3mila metri quadrati, questa villa era un tempo il rifugio dei minatori che estraevano pietra dalla cava romana di Faggeto Lario, come testimoniato dai segni sulle pareti rocciose della stessa, ancora visibili, lasciati dagli uomini che per secoli hanno estratto pietre dalla montagna per costruire le ville e le chiese sulle rive del lago di Como.

Dopo un attento restauro, oggi questa dimora rappresenta il lusso, l'accoglienza e l'eleganza raffinata, perfetta per essere vissuta tutto l'anno o per vacanze rilassanti all'insegna del comfort e del lusso, in perfetto stile Dolce Vita.