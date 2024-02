Bollette alle stelle? Ecco gli 8 apparecchi che consumano energia anche da spenti

Inostri appartamenti sono pieni di dispositivi elettronici utili per darci una mano durante le diverse attività in casa o per intrattenerci nel corso del tempo libero.

Una volta terminato l’utilizzo, la prima cosa che facciamo è spegnerli, sia per risparmiare in bolletta che per ridurre l’impatto ambientale. In realtà molti di questi dispositivi continuano a consumare energia anche se non li utilizziamo.

Quando un device è in stand by c’è comunque un utilizzo di energia da parte degli alimentatori, del display a Led e dei circuiti che comunque continuano ad essere alimentati.

L’energia consumata ogni anno in stand by, quindi anche senza accorgercene va ad influire sulle bollette, ma potrebbe essere facilmente evitata se impariamo a conoscere gli apparecchi che aumentano maggiormente i costi.

Per capire quali sono i prodotti che consumano anche quando sono a riposo, basta valutare se hanno un alimentatore esterno, un display sempre acceso o sono device con batterie che, se appoggiate sulla base continuano ad essere in carica, consumando energia di continuo.

Scopriamo i dispositivi che consumano di più da spenti così da avere uno stile di vita più sostenibile e allo stesso tempo riuscire a risparmiare.

Macchina del caffè

La macchina del caffp in modalità preriscaldamento consuma circa 100 watt/h, quindi per ridurre i consumi, quando non fa il caffè, meglio scollegarla dalla presa perché può arrivare a consumare più di 1 watt all’ora.

Televisore

La maggior parte delle volte spegniamo la televisione, ma in realtà la lasciamo in stand by e quindi questo comporta un dispendio energetico. I nuovi modelli pur consumando una discreta quantità di energia, influiscono molto meno rispetto a quelli con tubo catodico. Questi apparecchi, se non spenti del tutto, richiedono un dispendio di energia di circa 2,26 watt all’ora, molto meglio quelli con lo schermo a Led che hanno un peso sulla bolletta della metà e che in un anno influiscono di circa 3 euro sul totale della spesa di energia elettrica.

Cellulare

Un telefono cellulare quando è in carica assorbe 5 watt ogni ora, spesso si tende a collegarlo alla presa elettrica prima di andare a dormire sapendo che sarà carico nel giro di un paio di ore. Questo comporta che il resto della nottata lo smartphone anche se carico continuerà ad assorbire energia, per questo è preferibile collegarlo di giorno quando possiamo staccarlo una volta che la batteria sarà arrivata al 100%.

Caricabatterie per cellulare

Per praticità o perché abbiamo le prese posizionate in luoghi non facilmente raggiungibili, tendiamo a lasciare il caricabatterie inserito all’interno della presa elettrica, convinti che non ci siano sprechi energetici perché non c’è lo smartphone attaccato. Invece non è così! Anche se in maniera minima, ha un consumo pari a 1 Kwh dopo circa 1000 ore, per un costo di 1,20€ in un anno.

Telefono

Rimanendo nell’ambito dei telefoni, anche quello cordless ha un consumo costante perché anche se l’apparecchio non è in uso o in carica, la base è costantemente collegata alla presa elettrica. Il dispositivo può consumare fino a 2,9 watt/h.

Microonde

Utile in cucina perché riduce i tempi di preparazione, il microonde è preferibile al forno perché limita il dispendio di energia. Per renderlo efficiente, però, non dobbiamo mai lasciarlo in stand by perché è tra gli elettrodomestici che consumano di più, circa 3,08 W, ancora di più se lasciamo lo sportellino aperto, infatti può arrivare ad assorbire fino a 25,79 W.

Computer

Utilizzati al lavoro o a casa, i computer sono tra gli apparecchi da tenere sotto controllo, soprattutto perché sono sempre accesi. I notebook in modalità “dormiente” (si attiva automaticamente sui modelli di ultima generazione, dopo un periodo di inutilizzo) assorbono da 1,5 a 5,5 W, mentre i pc possono arrivare fino a 8,9 w/ora in modalità sleep. Anche da spento, ma collegato alla presa di corrente, il monitor continua a consumare energia, fino a 10W.

Console per videogiochi

Trascorrere del tempo in famiglia è piacevole e ci sono dei device che permettono di divertirci in compagnia dei nostri cari come ad esempio la console per i videogiochi. Se accesa, arriva a consumare fino a 23,3 watt all’ora, spenta ma collegata all’interruttore circa 1 Watt che, pur essendo una spesa minima, ha un impatto sulle bollette e sull’ambiente.

Come limitare i consumi invisibili

Eliminare i consumi invisibili è semplice, basta staccare la spina e i device smetteranno di essere alimentati con la corrente. Non sempre però, si ha voglia di scollegare i vari apparecchi, quindi una soluzione può essere una presa multipla dotata di interruttore così da accenderla e spegnerla in base alle esigenze.

