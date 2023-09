Arriva la conferma dell'agente immobiliare: George Clooney vende Villa Oleandra e lascia il lago di Como

Questa volta è tutto vero, dopo anni di pettegolezzi e rumors è arrivata la conferma al settimanale Oggi da parte dell’agente immobiliare Yasemin Baysal, titolare di Engel & Volkers Lago di Como, agenzia che tratta prevalentemente immobili di lusso. Le parole esclusive rilasciate al noto settimanale su Villa Oleandra non sembrano davvero lasciare spiragli:

"Le voci giravano anche negli anni passati, ma questa volta è vero", spiega Baysal e aggiunge anche che è un'agenzia di Milano a seguire la vendita. "Siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo - continua - qualcuno ci ha già chiamato. In particolare, un cliente è molto interessato: abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un’eventuale offerta".

L'indiscrezione è risuonata insistentemente qualche settimana fa da alcune testate internazionali come la rivista britannica Page Six. Stando alla fonte citata dalla testata inglese, la star americana e sua moglie Amal non gradirebbero la grande attenzione mediatica cui sono sottoposti sul Lario, ormai meta davvero gettonatissima in tutto da tutto il mondo. La celebre coppia sembra preferire, almeno in Europa, la più tranquilla residenza acquistata in Provenza. Villa Oleandra sarebbe quindi in vendita per 100 milioni di euro.

Salvo smentite dei diretti interessati questa volta sembra proprio che George Clooney dirà addio, dopo oltre 20 anni, al lago di Como.