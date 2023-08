Dal 1° agosto la vignetta svizzera diventa elettronica: il video della polizia Cantonale e le novità

Da ieri 1° agosto la vignetta Svizzera è diventata elettronica. Lo si sapeva già da tempo ma ieri la polizia Cantonale in occasione dell'inizio di questa nuova era ha pubblicato un video sulla pagina ufficiale di Facebook per spiegare bene come funzionerà e la grande novità.

La vignetta elettronica quindi non è associata al veicolo bensì alla targa di controllo. Ciò va a beneficio dei possessori di targhe trasferibili o di coloro che durante l'anno comprano un nuovo veicolo. Questo il link per acquistarla.

Ricordiamo che la Vignetta Svizzera 2023 tradizionale è di colore giallo fluo ed è obbligatoria su tutte le autostrade della Svizzera sia per le automobili, sia per rimorchi e roulotte; è valida dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2024 e il costo sarà di 40 franchi.