Tornano i vigili in bicicletta: in arrivo 4 nuove e-bike

Con l'imminente primavera tornano i vigili in bicicletta. Questa volta però gli agenti della polizia locale di Como pedaleranno meno. Infatti, in dotazione al comando di viale Innocenzo XI stanno per arrivare 4 biciclette elettriche, o meglio, a pedalata assistita. L'importo di spesa stanziato per le quattro e-bike - le prime in dotazione alla polizia locale di Como - è di 18.690 euro. Saranno utilizzate per pattugliare e intervenire prevalentemente nelle zone pedonali e ztl, in special modo il lungolago.

Come si legge nella determina dirigenziale che ha stanziato le risorse per l'acquisto delle bici, sono quattro le principali motivazioni per le quali l'amministrazione ha deciso di acquistare le due ruote a pedalata assistita: "Si vuole integrare con le e-bike il parco veicoli del Comando, già dotato di nr. 4 mountain bike in allestimento Polizia Locale, al fine di aumentare la percezione tra i cittadini della presenza delle forze di Polizia; in un’ottica di pronta disponibilità e sempre maggiore vicinanza al cittadino, la presenza di Agenti della Polizia Locale in bicicletta a pedalata assistita renderebbe loro più agevole e rapido lo spostamento e consentirebbe così il controllo capillare anche in zone della città molto frequentate e/o a carattere prevalentemente pedonale, ciclabile o ciclo-pedonale; tali modalità di presenza e spostamento sul territorio, possono sicuramente anche promuovere la diffusione per il rispetto dei Regolamenti comunali all’interno dei giardini pubblici e delle aree verdi, contribuendo così a renderle più sicure e fruibili; in molti altri Comuni italiani il presidio del territorio già viene effettuato da Agenti della Polizia Locale su biciclette a pedalata assistita".

il servizio di pattuglia in bicicletta avrà durata temporale dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024 così come previsto nel Documento Unico di Programmazione (triennio 2024/2026). Gli agenti che dovranno usare le e-bike dovranno frequentare un breve corso di formazione che si terrà a maggio.