Como, Viale Masia: asfaltature dopo la segnaletica stradale appena rifatta

La segnalazione è arrivata da un nostro lettore che subito aveva constatato l'anomalia dell'asfaltatura in viale Masia avvenuta dopo la predisposizione della segnaletica sul manto stradale. Sulla questione è poi intervenuto il Pd attraverso i suoi consiglieri Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Stefano Legnani ed Eleonora Galli: “Fa’ e disfa’ l’è tut un laurà. Recita così un vecchio modo di dire diffuso nelle nostre zone, che descrive perfettamente ciò che è successo in viale Masia all’inizio di questa settimana. E’ iniziato, infatti, un piano di ripristino delle asfaltature, partito da via Venini. Questo nuovo intervento, tuttavia, stona particolarmente con la segnaletica tracciata solo qualche giorno fa. Strisce bianche che, ovviamente, andranno rifatte una volta terminati i lavori”

“E non è finita qui, perché i cittadini comaschi dovranno convivere con i cantieri anche a settembre. La stessa zona, infatti, verrà interessata dai lavori di realizzazione della pista ciclabile. Operazioni che, tra l’altro, erano previste già prima dell’estate, al termine del campionato di Serie B. Dobbiamo constatare che, ancora una volta, il sindaco Rapinese e la sua Amministrazione mancano di adeguata pianificazione, che avrebbe senz’altro garantito risparmio e minori disagi ai cittadini”.