Capodanno a Como: quando e quali strade verranno chiuse

In occasione del passaggio dal 31 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024, il Comune di Como ha emesso un'ordinanza per garantire la sicurezza e la gestione efficiente del traffico durante le celebrazioni di capodanno. Qui di seguito le misure previste dall'ordinanza.

Divieti di transito

Dalle ore 23.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 00.30 del 01 gennaio 2024, è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, inclusi quelli a servizio delle persone invalide, i taxi, gli N.C.C. e i bus del TPL lungo le seguenti vie e piazze cittadine: Lungo Lario Trento, piazza Cavour, Lungo Lario Trieste, viale Geno.

Chiusura della diga foranea

Dalle ore 21.30 del 31 dicembre 2023 e fino a cessata esigenza, la diga foranea "Caldirola" sarà interdetta alla circolazione, compresa quella pedonale. Resta consentito l'accesso al personale di servizio necessario per l'organizzazione dello spettacolo pirotecnico.

Altre modifiche

Dalle ore 23.30 del 31 dicembre 2023 e fino a cessata esigenza, il flusso circolatorio veicolare avrà la possibilità di percorrere le corsie normalmente riservate al transito bus lungo l'asse costituito da via Sauro, viale Battisti, Largo Spallino, piazza Vittoria, via Milano. Il comando di polizia locale potrà, se necessario, nticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle strade e autorizzare il transito in Ztl lungo l'asse costituito da via Rodari, piazza Roma, via Giovini, piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli.