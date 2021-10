Variante Tremezzina, Braga: "2,5 milioni di euro per potenziare il servizio di Navigazione"

“Dal Governo la conferma di un primo sostegno concreto alle richieste del territorio, per far fronte ai disagi derivanti dall’avvio del cantiere della variante della Tremezzina. Con la riformulazione di un emendamento PD appena approvato in Commissione alla Camera al Decreto Infrastrutture e Trasporti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile riconoscerà un primo contributo straordinario in favore della Gestione Governativa del Lago di Como di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021, per garantire la mobilità di pendolari e studenti a seguito dell’interruzione per i lavori urgenti della S.S. 340 ‘Regina’”. Lo annuncia la deputata comasca del Partito Democratico Chiara Braga, firmataria dell’emendamento, sottolineando come quella del Governo sia “una prima risposta per sostenere il piano di mobilità straordinaria a cui stanno lavorando le amministrazioni del territorio, con il coordinamento del Prefetto di Como, reso necessario dalla chiusura per quattro mesi della Regina a Colonno".



“È importante che queste risorse - prosegue la deputata dem - siano indirizzate a potenziare le corse della navigazione e a calmierare i costi di accesso al servizio per gli utenti che dovranno utilizzare la navigazione per gli spostamenti quotidiani”.



“In questi mesi – conclude Braga – si è lavorato per rappresentare anche al Ministero le molte criticità di cantierizzazione della variante della Tremezzina. L’impegno di tutti deve continuare in questa direzione, supportando l’operato delle amministrazioni locali e valorizzando il contributo costruttivo di tutte le istituzioni per accompagnare la realizzazione di un’opera necessaria e attesa dal territorio”.