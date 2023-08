Variante della Tremezzina: pronte 40 tonnellate di dinamite per la prima esplosione a Griante

Per la precisione saranno almeno 38mila chilogrammi di esplosivo, ovvero 38 tonnellate, che grazie a micce e detonatori predisposti da Anas apriranno anche il varco del portale nord di Griante della variante della Tremezzina. Ogni “volata”, in ingegneria la disposizione e il caricamento del materiale esplosivo necessario per abbattere una parete rocciosa durante i lavori di una galleria, permetterà al cantiere di avanzare di tre metri al giorno. Il traffico sulla Regina sarà interrotto solo pochi minuti. Il via a questa cruciale fase dell'opera è atteso per domani lunedì 28 agosto.

Nel contempo procederanno le volate dentro l’altra galleria di servizio, quella di Colonno, foto in apertura, e i lavori del muro a lago senza particolari disagi per il traffico che al massimo subirà qualche breve interruzione. Il progetto esecutivo della “Variante alla Tremezzina”, del valore di circa 412 milioni di euro, si estende per quasi 10 km e interessa le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, in provincia di Como. Tra i principali lavori: quattro gallerie naturali a canna unica (per uno sviluppo complessivo di circa 8,3 km), tre viadotti e due svincoli (Colonno a sud e Griante a nord). L’obiettivo dell’intervento è di migliorare il livello di servizio e la sicurezza complessiva dei collegamenti tra Como e Menaggio. La variante della strada statale 340 “alla Tremezzina” permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza per gli utenti e un collegamento più agevole con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna.