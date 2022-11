Variante della Tremezzina, la Regina riapre in anticipo di sette ore

Doveva essere riaperta alle 5.30 di domattina la Regina che questo weekend ha subito delle chiusure serali e in orari specifici per dei lavori di messa in sicurezza all'altezza di Colonno. Chiusa venerdì sera alle 22, Anas ha annunciato che riaprirà questa sera 27 novembre alle 22 e non domani alle 5.30 del mattino. Un anticipo di sette ore e mezza che renderà comunque felici soprattutto i residenti delle zone coinvolte.