Ancher la Valle d'Intelvi si dà al padel, ecco dove sarà il nuovo impianto

La Valle Intelvi avrà il suo campo di padel. Oggi, 30 marzo, infatti, alle ore 11.00, è in programma l’inaugurazione dell’impianto realizzato a Castiglione d’Intelvi nell’area dell’ex campo da tennis – Campo Pro Loco. Si tratta di un'opera che segna un importante passo avanti per lo sviluppo dello sport e del benessere della Comunità intelvese. L'investimento, interamente finanziato dall’Amministrazione comunale ha visto un esborso di 60mila euro; i lavori, durati circa un mese, sono stati completati con grande impegno e dedizione, culminando in un'opera che offre agli abitanti di Centro Valle Intelvi e oltre la possibilità di godere di un'esperienza sportiva di alta qualità.

Il Sindaco Mario Pozzi esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto: “Questo campo non è solo un luogo dove praticare uno sport, ma rappresenta un punto di incontro per le famiglie, gli amici e i nostri giovani. – commenta il Sindaco - È uno spazio che favorirà la socializzazione, lo spirito competitivo e la gioia dell'attività fisica all'aria aperta. Invito tutti voi a prendere parte a questa nuova avventura sportiva, a utilizzare il campo di Padel e a godere dei benefici che lo sport porta con sé. Che questo luogo diventi un punto di riferimento per la nostra comunità, un luogo in cui creare ricordi, stringere nuove amicizie e coltivare lo spirito di squadra. Mi auguro che l’impianto diventi presto un luogo di orgoglio per tutti noi e continui a essere un simbolo della nostra determinazione nel promuovere uno stile di vita attivo e salutare”.

“I cittadini potranno finalmente prendere parte alle prime partite sul nuovo campo. – commenta il consigliere comunale con delega allo sport Claudio Prada - Questo evento segna l'inizio di una nuova era per lo sport promuovendo la sana attività fisica e il divertimento all'aria aperta”. Fino al mese di giugno, le prenotazioni per l'utilizzo del campo saranno gestite dal personale del Bar Sport (031/831307). Per ulteriori informazioni si potrà contattare direttamente il Comune di Centro Valle Intelvi (031/830141).