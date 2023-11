L'uomo che tenta approcci sessuali nel parco a Cassina Rizzardi

In un'area verde di Cassina Rizzardi è stata segnalata la presenza di un uomo che si aggira tentando approcci sessuali. Si tratta di un uomo sulla trentina o poco più, alto 1 metro e 75. L'ultimo episodio risale alla mattina del 16 novembre 2023 e a segnalarlo è un abitante della zona che si trovava nel parco per una breve passeggiata: "Mi ha avvicinato e mi ha chiesto di consumare un rapporto sessuale con lui e poi ha continuato a guardarmi le parti intime indicandole. Ho pensato che fosse il caso di segnalare l'accaduto così da mettere eventualmente in guardia i frequentatori del parco".