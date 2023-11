Turismo sul lago di Como, boom di presenze anche a novembre

A Como e sul lago il flusso turistico sembra oramai essere destagionalizzato. Anche nel mese di novembre è stata registrata la presenza di moltissimi visitatori, specialmente stranieri. Se gli italiani, con il turismo di prossimità, sono maggiornemnte presenti nel weekend, i turisti stranieri stranieri registrano, secondo l’Osservatorio turistico di Federalberghi, una impennata del 6,3% dei pernottamenti rispetto allo stesso mese del 2019.

In Lombardia nasce, a tal proposito, uno strumento regionale per studiare l'andamento e l'evoluzione della domanda e dell'offerta nell'ambito dei mercati turistici, analizzare i dati e le informazioni disponibili, elaborare scenari e trend e supportare le scelte strategiche di Regione Lombardia per il sostegno della filiera e per le attività dipromozione, informazione ed accoglienza turistica. Questi gli obiettivi dell'Osservatorio Turistico regionale, istituito dalla Giunta della Lombardia, su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali.



"Sarà uno strumento essenziale per una programmazione strategica 'data driven' - ha dichiarato l'assessore Mazzali -. Dati aggiornati ed elaborazioni predittive sono fondamentali per comprendere vantaggi competitivi e aree su cui intervenire, direzionando le azioni istituzionali in maniera sempre più efficace. Ma sono ugualmente importanti per gli operatori - ha proseguito - per orientare la loro offerta di qualità alle richieste di un mercato sempre più mutevole ed esigente. Fondamentale - ha sottolineato - è anche monitorare costantemente i mercati turistici, intercettare i trend più innovativi ed elaborare scenari. Questi saranno alcuni dei compiti svolti dall'Osservatorio, che si propone come regista della rete informativa già attiva presso alcuni Comuni lombardi e gli stakeholders del settore".



"L'obiettivo - ha spiegato Mazzali - è sostenere adeguatamente la filiera turistica lombarda, a tutti i livelli con l'ambizione di far crescere il posizionamento della nostra Regione nella classifica delle mete preferite dei turisti sia a livello nazionale, che internazionale".

"Oggi in Lombardia - ha concluso - il turismo è un comparto economico di peso e sono convinta che vadano usati tutti mezzi per farlo crescere".