Da Como al concerto dei Coldplay: 500 euro per i biglietti. Ma sono falsi

Fatti benissimo, spediti via posta: sembrava tutto regolare alle 4 amiche di Como che hanno voluto acquistare in un noto sito di biglietteria di seconda mano i ticket per i Coldplay che, ricordiamolo, dai rivenditori ufficiali erano esauriti dall'agosto del 2022.

Contattato il venditore si sono prima scambiati i numeri di telefono e poi via WhatsApp messi d'accordo per pagamento tramite PayPal "con l'accortezza di utilizzare la spunta Family and friends che", ci spiega la donna di Como truffata, "avrebbe consentito a lui di non pagare le commissioni". Il primo pagamento di 125 euro a cui mancava la spunta è stato quindi rimborsato e poi, dopo che il venditore-truffatore aveva cambiato il nominativo su tutti i biglietti mettendo quello di E e le sue amiche, è stato pagato il totale di 500 euro.

Il 28 giugno alle 19,23 (per la precisione) davanti all'ingresso di San Siro le quattro amiche di Como però non riescono a entrare: il codice a barre era fasullo! Il personale della biglietteria ha spiegato che erano tante le persone cadute in truffe del genere, qualcuna addirittura aveva acquistato dei biglietti vip a 700 euro l'uno, una tipologia che non esisteva neanche.

E. ha regolarmente sporto denuncia in Questura a Como.

"Noi alla fine ci siamo fermate fuori dallo stadio a sentire almeno la musica", ci spiega. Se qualcun altro avesse subito questa stessa truffa da Como o provincia può scrivere alla redazione: quicomostaff@gmail.com