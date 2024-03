Sul treno più panoramico e magico d'Italia le donne viaggiano con 8 euro

Nell'anno del suo centenario, che a partire da maggio sarà celebrato con una ricca serie di manifestazioni, la Ferrovia Vigezzina- Centovalli propone una nuova offerta in occasione della giornata internazionale della donna.

Dal 6 al 10 marzo, infatti, tutte le passeggere potranno salire a bordo dei treni che ogni giorno collegano Domodossola a Locarno a soli 8 euro (anziché 33 euro, viaggio andata e ritorno, senza soste intermedie) con il biglietto speciale "Settimana della donna", acquistabile online su: prenota.vigezzinacentovalli.com.

Dopo un inverno decisamente povero di neve, i paesaggi attraversati dalla ferrovia sono pronti a trasformarsi e il viaggio tra Italia e Svizzera sarà un'opportunità irripetibile per ammirare il risveglio della natura in Valle Vigezzo e nelle Centovalli. Da Domodossola a Locarno, in poco meno di due ore, un viaggio lento e panoramico: per la sua bellezza questo itinerario è stato annoverato dal The Guardian come il treno del mese nel gennaio 2024.