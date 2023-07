Treni da Como a Milano cancellati per il troppo caldo

Numerose corse dei treni cancellate da Trenord a causa del caldo. L'azienda ha comunicato il seguente avviso nelle prima mattina del 21 luglio 2023: "Il caldo torrido di questi giorni ha causato guasti ai treni più datati: gli impianti di raffrescamento vanno in blocco in presenza di temperature superiori ai 35 gradi. Per questa ragione, i seguenti treni oggi non sono effettuati tra Chiasso e Como".

I treni cancellati

Partenza da COMO SAN GIOVANNI AL MINUTO '19: - 25029 (CHIASSO 08:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 09:21) - 25025 (CHIASSO 07:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:21) - 25033 (CHIASSO 09:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 10:21) - 25037 (CHIASSO 10:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 11:21) - 25045 (CHIASSO 12:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 13:21) - 25049 (CHIASSO 13:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 14:21) - 25057 (CHIASSO 15:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 16:21) - 25061 (CHIASSO 16:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 17:21) - 25069 (CHIASSO 18:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 19:21) - 25073 (CHIASSO 19:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 20:21) - 25081 (CHIASSO 21:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 22:21) - 25085 (CHIASSO 22:13 - MILANO PORTA GARIBALDI 23:21)-