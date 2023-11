Trasporti eccezionali, nuove chiusure sulla A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22.00 di martedì 7 alle 5.00 di mercoledì 8 novembre:

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, tutti i veicoli - leggeri e pesanti - dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleone, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, utilizzare il ramo Maslianico - Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleone, via Pasquale Paoli, SP35 e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco;

-per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleone, via Pasquale Paoli, SP35 e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.

In considerazione delle suddette chiusure lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

-verso Lainate entrare a Fino Mornasco;

-verso Chiasso seguire le indicazioni per Chiasso.

Dalle 22.00 di venerdì 10 alle 5.00 di sabato 11 novembre:

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleone, via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro;

-per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleone, via Pasquale Paoli, via Cecilio e rientrare sulla A9 a Como Centro.

-Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su Via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.



