Como, ancora una mattina di traffico assurdo: mezz'ora da Lora a via Brambilla

La morsa del traffico ha di nuovo stritolato la città: nella mattina del 1° ottobre 2021 spostarsi verso il centro città si è rivelato di nuovo un incubo. Il giorno prima la città è piombata nel caos viabilistico a causa di lavori imprevisti in via Borgovico per la riparazione di una perdita d'acqua. Questa mattina, invece, sembra che a causare una lunga coda e disagi su via Statale per Lecco siano stati alcuni lavori lungo via Ambrosoli, con ripercussioni all'incrocio con via Briantea. Portare i figli a scuola da Lora a via Brambilla è stata necessaria mezz'ora all'andata e mezz'ora al ritorno, tempi raddoppiati. Ma non è solo sulla Statale per Lecco che si sono registrati disagi al traffico. Via Oltrecolle, come al solito, si è rivelata essere un'unica e lenta coda di auto fino al Viadotto dei Lavatoi.