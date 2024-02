Ticinesi in divieto di sosta: mandati a casa a piedi a prendere i soldi per pagare la multa

Continua la lotta del Comune di Como contro gli svizzeri che non pagano le multe. La linea dell'amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese è quella della "tolleranza zero". Se un'auto ticinese viene sorpresa in divieto di sosta viene sanzionata e quando il proprietario torna alla macchina è tenuto a pagare subito la contravvenzione, altrimenti non può prendere il veicolo.

Ma cosa succede se per caso un cittadino svizzero non ha i soldi o il bancomat (la sanzione può essere oblata con denaro contante o con pos)? Semplice, viene rimandato in Svizzera a piedi a prendere i soldi. Il vigile che multa a Ponte Chiasso non chiude mezzo occhio. E' già successo due volte negli ultimi due giorni. Il caso è sempre il medesimo: un'auto con targa ticinese parcheggiata sulla corsia dei bus poche decine di metri prima del confine, giusto il tempo di andare al bar o recarsi in un altro negozio. Il conducente una volta tornato alla macchina trova la multa e il pubblico ufficiale lì ad attenderlo. "Non ho i soldi per pagare, vado a prenderli". "Va bene, ma ci va a piedi". Ed eccoli i ticinesi messi alle strette: camminano fino alla dogana e tornano in Svizzera. I più fortunati vanno a casa a piedi, se abitano a Chiasso, e in pochi minuti sono di ritorno. Per gli altri le cose si complicano e devono chiamare un amico o un parente che gli porti il portafoglio, altrimenti la macchina viene rimossa.