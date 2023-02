Due ristoranti di Como tra i migliori di tutta Italia: la classifica di TheFork

TheFork, famosissima piattaforma per la prenotazione di ristoranti e locali, ha stilato nei giorni scorsi la sua top 100 dei ristoranti di tutta Italia. Due i ristronati di Como e provincia nella lista dei migliori.

"Per inserire i ristoranti nella lista viene eseguito un calcolo che mette insieme le prenotazioni, le valutazioni, le recensioni e il numero di visite alla scheda del ristorante ricevute nell'ultimo anno da parte degli utenti. Poiché da sempre TheFork vuole da una parte aumentare la visibilità dei propri ristoranti e dell'altra spingere i propri utenti a trovare nuovi locali e nuove ispirazione, questa classifica vuole essere uno strumento non competitivo ma bensì di scoperta e di condivisione di qualità", hanno spiegato dal sito.

"La classifica dei Top 100 di TheFork è già presente con ottimi risultati da anni in Spagna e il suo successo tra ristoratori e clienti ci ha spinti a esportarla anche in Italia", ha spiegato Almir Ambeskovic, Ceo di TheFork. "Lo scopo è premiare i ristoranti che riescono tramite il nostro canale a brillare, aggiungendo per loro un ulteriore canale di visibilità”, ha concluso.

Ecco i ristoranti comaschi in classifica: al 32° posto troviamo il Kitchen.

Al 60° il Crotto del Sergente, Como.

The Fork, la classifica dei 100 migliori ristoranti italiani

1. L'Architettura del Cibo, Firenze

2. Paca, Prato

3. Antica Moka, Modena

4. Portanova Hosteria Enoteca, Colle di Val d'Elsa (Siena)

5. Suki Sushi & Fusion, Torino

6. Burro Salato bistrot, Matera

7. Sakeya, Milano

8. Kemado, Salerno

9. TRISCELE, Cefalù

10. Panacea, Modugno (Bari)

11. Il Moro, Monza

12. Locanda del Culatello, Soragna (Parma)

13. Lorelei, Sorrento (Napoli)

14. Kalma, Pompei (Napoli)

15. Osteria Arbustico, Capaccio Scalo (Salerno)

16. Opera Ingegno e Creatività, Torino

17. Hostaria Ducale, Genova

18. Papaveri e Papere, San Miniato (Pisa)

19. Chiaroscuro Roma, Roma

20. Caciucco, Torino

21. Altavela Ristorante, Fiumicino (Roma)

22. Bistrot 100, Cagliari

23. Antica Torre, Carmignano (Prato)

24. Ristrot Guviol, Torino

25. L'Osteria di Giovanni, Firenze

26. IO Osteria Personale, Firenze

27. La Ferramenta del Gusto Emiliano,Torino

28. La Locanda, Cameri (Novara)

29. Bracerie Venete, Trieste

30. Canton divino, Avigliana (Torino)

31. Smith's British, Torino

32. Kitchen, Como

33. Don Mario, Cavenago Di Brianza (Monza Brianza)

34. Osteria Moderna, Alba (Cuneo)

35. Quattroventi Comfort Food, Palermo

36. Ristorante Circolo dei Lettori, Torino

37. Al Grill, Venezia

38. Corte del Mago, Brescia

39. Antica Torre, Treviso

40. La Gratella, Firenze

41. La Terrazza, Roma

42. Borgia - Milano, Milano

43. Entrée, Milano

44. Casa Bleve, Roma

45. Opera Restaurant, Napoli

46. Secco - Pistoia, Pistoia

47. DOC Cruderia EnoBistrot, Roma

48. Vaia Concept Store, Firenze

49. Il Capestrano, Milano

50. Shari Fusion Restaurant, Torino

51. El Beso, Torino

52. La Giostra, Cervia (Ravenna)

53. Est Artigiani del Gusto, Roma

54. Al 384, Roma

55. Cuoco e Camicia, Roma

56. MUULab, Pescara

57. Trattoria il Bargello - Via Borgo dei Greci, Firenze

58. Truth Restaurant, Aversa (Caserta)

59. Condominio 60, Monopoli (Bari)

60. Crotto del Sergente, Como

61. Ribeo, Firenze

62. Belé, Milano

63. Acanto, Milano

64. Cortile Pepe, Cefalù (Palermo)

65. I Cuochi, Genova

66. Faraglioni Restaurant, Aci Castello (Catania)

67. Ristorante il Posto, Pietrasanta (Lucca)

68. Osteria Al Gigianca, Bergamo

69. DUO ristorante, Lecce

70. Bequadro Restaurant And Sound, Parma

71. Le Bubbole, Matera

72. Giulia Restaurant, Roma

73. That's Amore Barbecue Boccea, Roma

74. Colombo Polesine Parmense, Polesine Parmense (Parma)

75. Enrico Bartolini al Mudec, Milano

76. La Perla del Mare, San Vincenzo (Livorno)

77. L'Inedito Vigin Mudest, Alba (Cuneo)

78. Almatò, Roma

79. Hoseki, Firenze

80. Finger, Roma

81. Clorofilla Cucina & Distillati, Roma

82. Pesto di Pistacchio, Trani

83. Le Cicale di Veio, Roma

84. Koi Restaurant, Torino

85. Okasan, Roma

86. Kensho, Torino

87. L'Ortone, Firenze

88. L'Archeologia, Roma

89. Via Vai Restaurant & Sushi, Firenze

90. Ristorante Rubacuori, Milano

91. Ristorante Silos, Torino

92. A Favela, Roma

93. Il Giurista, Perugia

94. Sapori Stellari, Milano

95. Cantina Belsiana, Roma

96. Darì Ristorante & Enoteca, Verona

97. Taverna del Torchio, Abbiategrasso

98. Osteria del Ponte, Trezzano sul Naviglio (Milano)

99. Degusteria Italiana agli Uffizi, Firenze

100. Osteria il Bertoldo, Verona