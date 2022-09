L'idea della Svizzera: "Per risparmiare energia fate la doccia in coppia"

L'aumento delle bollette e il consumo energetico è un tema che preoccupa molto anche il nostro vicino di casa, il Canton Ticino e la Svizzera in generale. Per invitare i cittadini a risparmiare è arrivata in conferenza stampa la proposta della ministra elvetica dell'Ambiente Simonetta Sommaruga, che sta promuovendo misure per ridurre i consumi del 15% quest'inverno per evitare il rischio di interruzioni di corrente. L'invito della ministra è stato accolta con ironia, ma lei ha rivendicato la sua efficacia pur riconoscendo che "dopo una certa età forse non è adatto a tutti". Insomma, non è uno scherzo. In cosa consiste il suggerimento? Fare la doccia in due.

Come ricorda The Times l'idea non è nuova in Svizzera. Nel 1985 l'Ufficio federale dell'energia pubblicò un opuscolo che sosteneva la misura con lo slogan: "Meno sprechi e doppio piacere". La Svizzera sarà anche ricca ma ha un "problema" a causa delle minacce alle forniture di gas russo, ha detto Sommaruga il mese scorso. Sebbene il Paese non acquisti gas direttamente da Mosca, lo fa da altri Stati europei come la Germania, a loro volta riforniti dalla Russia, e che sono a corto di forniture Le difficoltà sono aggravate dalla limitata capacità della Svizzera di stoccare il gas, che rappresenta il 12% dell'energia del Paese ed è utilizzato soprattutto per il riscaldamento delle abitazioni.