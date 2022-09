Ticino, tragedia in Valle Verzasca: morto un ragazzo di 20 anni italiano

Un ragazzo italiano di 20 anni ha perso la vita in Valle Verzasca ieri 16 settembre, poco dopo le 13.30 a Lavertezzo in zona Aquino.

Il giovane, cittadino italiano residente in provincia di Varese, secondo la prima ricostruzione della polizia cantonale, si trovava nel fiume, è stato trascinato a valle dalla corrente. Sul posto sono intervenuti agenti della Cantonale e, in supporto, della polizia Intercomunale del Piano nonché i soccorritori del Salva e della Rega. Il corpo del giovane è stato recuperato dalle acque verso le 15.00. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.