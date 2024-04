Gli strani rumori e le voci che provengono dalla chiesa di San Pietro

La chiesa di San Pietro in via Caronti a Como è elencata nel catalogo dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia, ma, almeno secondo alcune segnalazioni ricevute, non viene preservata nel migliori dei modi, al contrario.

È di giovedì la segnalazione di un nostro lettore che, portando a spasso il cane a metà pomeriggio, oltre ad aver ritrovato decine di bottiglie abbandonate davanti all’edificio, a ricordo degli happening alcolici di individui/e che, come spesso notificatoci da passanti e residenti, usano i muri perimetrali come vespasiani a cielo aperto, ha chiaramente sentito provenire dall’interno della chiesa voci di ragazzini e ragazzine, con sottofondo musicale e aroma di spinelli!

"Dubitando l’edificio sia stato adibito a ennesima location per eventi, ci scrive, ho dedotto si trattasse dell’ennesima occupazione abusiva di gentaglia, irrispettosa di altrui proprietà e del buon senso, pronta però a prendersela con le istituzioni in caso di incidente, per la mancanza di divieti che impediscano entrata in un luogo abbandonato, fatiscente e pertanto tendenzialmente pericoloso!".

Il lettore, a prova di quanto raccontato, ci manda anche alcuni audio registrati fuori dall'edificio. Per l'odore "aromatico" bisogna fidarsi della sua testimonianza.