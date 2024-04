La 'strada groviera' di Monguzzo: "Il Comune non ripara, ma ha messo un cartello"

La segnalazione ci arriva da Monguzzo, con tanto di foto. Il nostro lettore descrive la situazione di via Donizzetti che è una "strada groviera" con buche anche di 10 cm. Ci scrive il nostro lettore:

"Volevo segnalare il totale stato di degrado ed abbandono in cui versa via Donizetti a Monguzzo. È più di un anno che si sono create buche lungo tutta la via, profonde anche più di 10 centimetri in alcuni punti. La via da accesso ad abitazioni ed industrie. Nonostante diverse segnalazioni all'Ufficio tecnico ed una raccolta firme tra gli utenti della via, il comune ci ignora totalmente. Ha semplicemente posto un cartello di segnalazione delle buche e niente altro. Capisco che per rifare totalmente il manto si debba prevedere l'investimento in bilancio ma almeno riempire le buche con del materiale dovrebbe essere un dovere di un' amministrazione. Sono totalmente deluso ed arrabbiato".