Storie di Lago: un'app innovativa che valorizza l'esperienza tra ciclismo, seta e imbarcazioni

Il Museo della Seta di Como, il Museo Barca Lariana di Pianello del Lario e il Museo del Ciclismo del Ghisallo ricevono il finanziamento da Fondazione Cariplo per il progetto presentato in risposta al bando “Per la cultura 2021”.

Si tratta di un progetto innovativo che mira alla valorizzazione dell’esperienza all’interno dei tre musei che costituiscono un unicum a livello territoriale.

Il progetto, curato dal Project Manager Lorenzo Donegana, ha previsto la collaborazione con il team ELV - Culture of Innovation per la realizzazione della web app “Storie di Lago” in cui il visitatore potrà diventare protagonista dei tre mondi che raccontano i musei partner, grazie a delle guide virtuali, una per ogni museo, che mostrano il percorso attraverso la gamification dell’esperienza. Le varie sale si trasformano in questo modo in veri e propri livelli di un videogioco da superare attraverso attività phygital (un’esperienza sia fisica - physical - che digitale - digital), così pensate per non perdere l’autenticità di ogni narrazione.

Così, tra quiz, indovinelli e giochi di logica le cui risposte si trovano negli oggetti esposti in ciascun museo, il visitatore potrà scoprire le peculiarità e i tesori di queste tre eccellenze del territorio lombardo grazie a una nuova modalità di fruizione dei contenuti culturali.

“Storie di Lago” costituisce un passo importante per le realtà coinvolte, non solo per la maggiore digitalizzazione che si richiede ai musei per rimanere competitivi e alla crescente richiesta di interattività del percorso espositivo con l’utente, ma anche per la creazione di una rete tra realtà

culturali che operano sul territorio. Per un’ulteriore valorizzazione del patrimonio sono stati coinvolti anche tre attori locali: Associazione Sentiero dei Sogni, Associazione Iubilantes ODV e i laboratori olfattivi di Antonella Fontana che coinvolgeranno pubblici diversi alla scoperta dei tre musei grazie a iniziative, attivitàed eventi.

Il progetto è stato inoltre corredato da una serie di gadget ispirati a ciascuna realtà disponibili presso gli shop dei tre enti e da una convenzione tra i partner per la promozione di una biglietteria congiunta grazie alla quale con un solo biglietto sarà possibile visitare i tre musei, con lo scopo di

promuovere il territorio lariano e di raccogliere dati sui flussi turistico-museali.