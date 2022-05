Nuova vetrina per il Calcio Como in piazza Duomo

Le ambizioni del Calcio Como si manifestano anche attraverso una vetrina scintillante degna di una squadra di serie A. E infatti il colpaccio della propietà, in attesa di definire un accordo con il Comune per lo stadio Sinigaglia, non passa certo inosservato. In piazza del Duomo a Como sta infatti per arrivare lo Store Como 1907, un negozio che verrà aperto all'interno di uno storico edificio, oggi monumento nazionale: il Vitrum realizzato da Giuseppe Terragni nel 1930. I tempi per l'apertura ufficiale non sono ancora noti ma le vetrine dicono già tutto. Il punto vendita degli azzurri prenderà così il posto di un negozio di abbigliamento femminile che fine il 2019, anno in cui Croci ha cessato definitivamente la propria attività, ha fatto la storia della moda comasca sin dai primi anni '90.