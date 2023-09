Soccorso alpino delegazione Lariana: oltre 300 interventi in pochi mesi. Preoccupa la stagione dei funghi

Avventurarsi in escursione impreparati, questa la causa principale dei molti interventi del soccorso alpino della delagazione lariana che ha reso noti i dati tra l'inizio del 2023 e il 14 settembre. Otto mesi intensi che segnano quella del 2023 come l'estate dei record, purtroppo negativi.

“Probabilmente quest’anno sfonderemo ogni record, ad agosto c’è stato un incremento deciso e questo ci porterà a costruire un progetto con Areu per diminuire il carico di lavoro per i soccorritori, che comunque vanno in vacanza. Con loro c’è un progetto che vogliamo finalizzare”, conferma Luca Vitali presidente del Cnsas Lombardo.

Oltre 300 missioni in otto mesi per i tecnici del soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, la più importante per numero di volontari e interventi e per territorio di competenza. Da inizio anno fino al 14 settembre (dai parziali) sono state soccorse 316 persone, 18 purtroppo recuperate senza vita. Le principali cause di intervento sono cadute, malori e scivolate di escursionisti e alpinisti. Nel dettaglio sono stati 78 gli interventi nel Lecchese, 75 in Valsassina Valvarrone, 47 nel Triangolo Lariano, 46 nel Lario occidentale-Ceresio, 30 a Varese, 19 a Dongo e 5 a Pavia nell' Oltrepò.

Ora preoccupa la stagione dei funghi, spesso critica e che in passato ha evidenziato in molticasi la poca conoscenza del territorio da parte di chi si avventura in questa attività e anche del non utilizzo delle dovute calzature. Tanto è generato dalla facile presa che fanno i contenuti diffusi sui social media. Le persone condizionate dai social si avventurano in quelle che sembrano camminate banali ma non lo sono. In molti sono veramente allo sbaraglio.