Paratie di Como, il cantiere avanza senza soste

Se da un lato del lungolago, quello dell'ex passeggiata Amici di Como, regna l'incuria, dall'altro inizia ad intravvedersi almeno lo scheletro di quella che sarà la grande passeggiata del nuovo lungolago di Como. Allungata di almeno 20 metri in acqua, quando sarà terminata offrirà finalmente alla città quel lungolago che si attende da oltre 13 anni, sperando che gli arredi siano poi all'altezza ma soprattutto allineati al progetto.

I lavori intanto proseguono senza sosta. "La vasca grande di circa 55 metri - afferma l'ingegner Perazzolo, responsabile del cantiere - è stata completamente puntellata con du ordini di puntelli. Una volta completata siamo pronti ad andare in asciutto su tutto il tratto. Verso viale Geno settimana prossima inizieremo a installare le cassette òper le barriere a pacchetto, un lavoro che penso potrà terminare entro la fine di luglio. Per quando riguarda invece le palancole più vicine a terra, quelle che hanno incontrato strati di roccia resistenti, Regione sta valutando come intrevenire con altre apparecchiature che non provochino vibrazioni agli edifici. Un metodo diverso ma ugualmente efficace che non cambia la sostanza dell'opera".