Siccità da record, ecco perché non piove da mesi

Dallo scorso novembre ad oggi è piovuto davvero poco, in particolare al Nord dove in 90 giorni sono passate giusto tre perturbazioni piovose (neanche così incisive). Il trend secco prosegue anche in questi giorni, con le precipitazioni che tendono ad interessare maggiormente il Centrosud, mentre diverse aree del Nord Italia rimangono all'asciutto. Ragion per cui, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, il livello basso del lago di Como, come si vede bene nella foto di Lorenza Ceruti, è vicino ai record degli anni 80'.

La mancanza di neve sulle nostre Alpi (salvo locali eccezioni sui settori di confine), tagliano di fatto la possibilità di approvigionamento idrico per fusione della neve in vista della transizione verso la stagione calda. Le anomalie riguardano quindi anche i grandi laghi come appunto il nostro Lario al 10% di riempimento.

Perché succede

Il problema principale - come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, è la persistenza da ormai dicembre di un campo di alta pressione sull'Europa occidentale che, pur subendo delle modulazioni e periodiche defaillance, ha mantenuto le proprie posizioni per mesi. In questo contesto infatti le piovose perturbazioni atlantiche sono costrette a circumnavigare la bolla anticiclonica transitando sul Nord Europa per poi riscendere con traiettoria Nord-Sud verso l'Europa centro-orientale. Le perturbazioni, quando scendono da Nord verso l'Italia, lasciano in genere a secco le regioni settentrionali a causa dello sbarramento alpino, ricompattandosi poi su quelle centro-meridionali dove producono precipitazioni.

Un leitmotiv visto e rivisto negli ultimi tre mesi. Le anomalie di geopotenziale a 500hPa ricalcolate con i dati della NOAA di gennaio e febbraio sono eloquenti: in rosso quelle positive, sottendendo appunto la persistenza dell'alta pressione sull'ovest Europa. Con un anticiclone tanto invadente, le piovose perturbazioni atlantiche sono quasi impossibilitate a raggiungere il Nord Italia.