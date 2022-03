Lago di Como sempre più basso, allerta per la navigazione

Il lago di Como è sempre più basso. Non piove abbondantemente da diversi mesi e le previsioni, anche se la prossima settimana è prevista qualche timida nevicata, non inducono all'ottimismo.

Oggi il Lario registra meno 26.1 sotto lo zero idrometrico, ancora lontano dallo storico record del 1984, -52, ma pur sempre ad un livello ampiamente al di sotto della media e con un afflusso da bollino rosso. Preoccupazione per la navigazione se il trend, che vede il lago di Como di almeno 30 cm sotto il suo standard, non dovesse arrestarsi.

Negli ultimi 10 giorni si sono persi quasi 10 cm e al momento non ci sono indicatori che a media termine possano arrestare questa pericolosa discesa dell'acqua del Lario dominato da giorni da un cielo azzurro senza una sola nuvola. E sarà così, senza pioggia o neve, almeno sino a lunedì. Quando, come detto, qualche debole precipitazione potrebbe interessare anche il nostro territorio.