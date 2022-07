Shane, l'agente della polizia locale di Como con un fiuto eccezionale

È il settimo agente della Polizia Locale di Como ed è stata (è una femmina) presentata ufficialmente sulla pagina Facebook che viene accuratamente seguita dagli agenti, fonte di informazioni utili e spesso in tempo reale per la città. Lei è Shane, una bellissima cagnolona. Segni particolari? Un fiuto eccezionale. Shane, che è già una celebrità a Como, ha cominciato ad affiancare la Locale nei servizi di controllo e presidio del territorio. Ieri sera, 21 luglio, per esempio sono stati in piazza della Tessitrice e in via Anzani e anche nella zona a lago del Tempio Voltiano per far rispettare il divieto di balneazione.

Questo il report delle attività:

-Identificate 9 persone

-1 comunicazione all'Autorità Giudiziaria per documenti d'identità non al seguito.

-Sequestrati 5.37 grammi di hashish

-1 Contestazione per divieto di balneazione.

Benvenuto Shane!