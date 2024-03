In arrivo una settimana di scioperi, a rischio anche i treni

Giornate difficili per coloro che usano i mezzi per spostarsi da Como a Milano dove da mercoledì 20 a domanica 24 marzo sono previsti vari scioperi. Le proteste 'grosse' arriveranno nei giorni successivi e saranno tutte concentrate tra venerdì 22 e sabato 23.

Trenitalia e Trenord

I potenziali disagi che toccano maggiormente Como e provincia saranno tra sabato 23 e domenica 24, sono a rischio i treni. Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato uno sciopero nazionale per il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Sul sito del ministero spiegano che il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia sarà a rischio dalle 21 di sabato 23 alle 21 di domenica 24 marzo. Trenord e Trenitalia devono ancora pubblicare nel dettaglio i loro orari ma trattandosi di un giorno festive non ci saranno fasce orarie garantite.

Lo sciopero dei mezzi Atm il 22 marzo

Venerdì 22 marzo l'agitazione riguarda il personale del gruppo Atm. A rischio a Milano ci saranno dunque i mezzi del trasporto pubblico locale: metro, bus e tram. La protesta è stata proclamata dal sindacato Al Cobas, come indicato dal ministero. Le ragioni dell'astensione dal lavoro sono diverse ma tutte legate esplicitamente alle condizioni contrattuali del personale (le trovate qui).

Per il momento Atm non ha pubblicato sul proprio portale online le fasce orarie di garanzia, che come sempre ci saranno. La quantità dei disagi effettivi per i passeggeri si potrà conoscere solo in giornata e dipenderà esclusivamente dall'adesione di autisti, macchinisti, tranvieri e personale a terra.

Il primo sciopero in programma riguarda Movibus (bus che servono l'area ovest del capoluogo meneghino). Come indicato dal calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero sarà mercoledì 20 marzo e avrà una durata di 24.