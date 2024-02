Dorme sotto il palazzo del Provveditorato: senzatetto multato e denunciato

Una multa da 50 euro e una denuncia penale. Tanto gli è costato accamparsi e dormire sotto il palazzo dell'ufficio scolastico territoriale in via Borgo Vico a Como. Il protagonista di questa vicenda è Vincenzo, un senzatetto di 31 anni, che nel pomeriggio del 26 febbraio è stato sanzionato da due agenti della polizia che hanno provveduto anche a denunciarlo a norma dell'articolo 633 del codice penale che riguarda "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". La sanzione amministrativa, invece, è stata elevata per violazione del regolamento di polizia urbana.

"Purtroppo - raconta Vincenzo - non mi viene permesso di accedere ad alcun dormitorio perché ho un cane. Per me lui è più importante di una persona e non ho intenzione di darlo via o di permettere che me lo tolgano. Sono in carico al Sert e sono seguito dagli assistenti sociali, per questo speravo di ricevere aiuto".