Semaforo per terra in via Varesina, mistero risolto: "E' un duplex"

Cosa ci faceva per terra in via Varesina un semaforo funzionante? Il mistero è stato apparentemente risolto da un lettore che ha tenuto a inviare alla redazione di QuiComo la sua spiegazione: "L'apparecchio al suolo è un duplex collegato al semaforo esistente e funzionante. Nella mattinata di lunedì si sono svolti i lavori di smontaggio di una complessa impalcatura di circa 500 metri lineari. Per 16 di altezza. L'impalcatura comprendeva due impianti semaforici che sono stati adeguati con semafori duplex sull'esterno dei ponteggi. Lunedì alle ore sette la squadra di smontaggio ha provveduto a ripristinare dapprima i lati sulla strada poi i lati nella parte privata. Gli addetti segnaletica semaforica si sono presentati ma per motivi di sicurezza non hanno potuto far altro che attendere il completo smontaggio delle impalcature e sgombero. Il semaforo duplex è stato quindi appoggiato al suolo in quanto collegato con cavi al semaforo di presidio che è tornato visibile nella serata. Quindi il doppione è stato appoggiato al suolo, l'addetto si è accertato che i semafori funzionassero e il mattino seguente ha provveduto a scollegare il collegamento Duplex. Quindi nessun mistero anzi grande coordinazione tra il personale dell'impresa e il personale delle linee telefoniche che per scrupolo hanno verificato le centraline, Tutto eseguito nella massima professionalità e sicurezza. Se proprio si vuol far notare una cosa di quei semafori è che sono sprovvisti del pulsante di chiamata per l'attraversamento e del cicalino sonoro per i non vedenti".