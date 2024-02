Lo strano caso del semaforo per terra in via Varesina

Cosa ci fa un semaforo per terra ancora funzionante? Se lo sono chiesti in molti passando in via Varesina a Como, poco prima dell'incrocio con via Giussani in direzione sud. Come si vede dalla fotosegnalazione di un lettore di QuiComo per terra, sul marciapiede, oggi c'era un doppio semaforo funzionante, mentre fissato al palo in alto c'era un semaforo apparentemente non funzionante. Inutile dire che la situazione così come appare nella foto non è certo delle più sicure per la viabilità, tenendo conto che quel semaforo serve a regolare anche l'attrraversamento pedonale.