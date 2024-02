I palazzi dove gli alberi entrano in casa: l'appello dei residenti caduto nel vuoto

Un crescente disagio sta affliggendo i residenti di via Cassiodoro, a Como, dove la natura sembra aver preso il sopravvento sull'urbanistica. I giardini pubblici di via Giussani stanno causando problemi agli abitanti delle vicine residenze. Gli alberi, lasciati crescere in modo incontrollato, hanno iniziato a invadere letteralmente gli spazi abitativi, con rami che si estendono fino ad entrare nelle abitazioni.

Questo fenomeno solleva anche preoccupazioni relative alla sicurezza e al benessere dei residenti. "La situazione è diventata insostenibile - afferma una residente - e non parliamo poi delle foglie e dei detriti che continuamente dobbiamo rimuovere dal nostro cortile".

La comunità di via Cassiodoro ha più volte sollevato la questione presso l'amministrazione comunale, chiedendo che si proceda con una potatura urgente degli alberi. Nonostante le ripetute richieste, però, la risposta dell'amministrazione sembra tardare ad arrivare, lasciando i residenti in una sorta di limbo burocratico.

La questione solleva interrogativi più ampi sul bilanciamento tra la conservazione degli spazi verdi urbani e il mantenimento della qualità della vita dei cittadini. "Capisco l'importanza del verde in città - continua la residente - ma deve esserci un equilibrio. Gli alberi non possono e non devono diventare un problema per chi vive qui". L'appello dei cittadini di via Cassiodoro è chiaro: chiedono un'azione rapida per risolvere una situazione che, se trascurata, potrebbe degenerare ulteriormente, minando non solo la sicurezza e il benessere dei residenti ma anche l'armonia tra l'ambiente urbano e quello naturale.