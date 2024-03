Prezzi pazzi a Como non solo per mangiare e bere: 245 euro dal parrucchiere

Un conto davvero salato per una seduta dal parrucchiere a Como, in centro. Parliamo di colore (65 euro), ricostruzione colore (90 euro), prodotti specifici 10 euro, taglio 50 e piega 30. Per un totale di 245 euro. Per qualcuno sarà un prezzo normale in un certo tipo di salone, ma per la nostra lettrice che ci ha inviato lo scontrino è una spesa esagerata. Forse l'errore, se così si può chiamare, è stato quello di non farsi dire prima il costo di ogni trattamento però 245 euro sono davvero tanti. Come ogni anno scoppia la polemica sui prezzi in centro, non solo per le bottigliette d'acqua (che anche d'asporto arrivano a costare 2 euro) o per i gelati da passeggio a minimo 3 euro o i sandwich con patatine a 25: a Como, specie nella zona murata, sembra tutto davvero molto caro. Il circolo vizioso è sempre lo stesso: bollette alte, affitti esorbitanti e i commercianti sono quasi costretti ad aumentare i prezzi. Questo vale per ristoranti, bar e parrucchieri. Si prevede un'altra estate con la guerra degli scontrini. "Dite ciò che volete, ma per me 245 euro per il parrucchiere sono esagerati. "Un ladro proprio" conclude la signora che ha fatto la segnalazione.

Per le vostre segnalazioni quicomostaff@gmail.com