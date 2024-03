In arrivo un fine settimana di scioperi per i treni

Inizia un fine settimana di fuoco per i pendolari a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario a cui si aggiunge quello del trasporto pubblico milanese già in corso da oggi. Per quanto concerne il trasporto ferroviario, dalle 21 di domani alle 21 di domenica 24 marzo è invece in programma uno sciopero nazionale, che vedrà coinvolto anche il personale di Trenord oltre che quello di Ferrovie dello Stato e Italo. A proclamarlo sono stati CUB Trasporti, SGB (Sindacato Generale di Base) e Unione Sindacale di Base (USB).

“Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale - si legge sul sito dell'azienda - potranno subire variazioni e/o cancellazioni”. Trattandosi di una giornata festiva non sono state istituite le fasce abituali fasce orarie di garanzia. Domani sera, sabato 23 marzo, viaggeranno i treni con partenza prevista entro le 21 e che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le 22. Per il servizio aeroportuale, in caso di cancellazioni, saranno attivati bus sostitutivi.