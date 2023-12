Giovedì nero per pendolari e studenti: oggi sciopero dei treni

Come annunaciato oggi giovedì 14 dicembre sarà l'ennesima giornata difficile per i llavoratori e gli studenti che utilizzano Trenord.

Lo sciopero stato è indetto dai sindacati Uilt Uil, Slm Fast Confsal, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie dalle 9.01 alle 16.59 di oggi. Non dovrebbero subire ripercussioni i treni nelle fasce di garanzia: i convogli con partenza entro le 9.01 e con arrivo a destinazione entro le 10.01.

Per il trasporto aeroportuale, Trenord ha messo a disposizione gli autobus nel caso in cui i treni non effettuino servizio: Milano Cadorna-Malpensa e Stabio-Malpensa. Inoltre, l’azienda ha comunicato che “potrebbero verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero” per questo si invitano i viaggiatori “a prestare attenzione sia agli annuncia trasmessi in stazione, sia alle informazioni sui monitor”.

Lo sciopero dei mezzi di domani

Domani lo sciopero dei trasporti si farà, ma in forma ridotta e non dovrebbe toccare Como. Si prevedono però notevoli disagi in diverse città italiane a causa del rinvio dello sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico. Inizialmente fissato per il 27 novembre, lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. La mobilitazione mira a ottenere un aumento salariale, la riduzione dell'orario di lavoro, un miglioramento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni. Tuttavia, a Como e provincia non è stata annunciata alcuna adesione a questo sciopero, pertanto il servizio di trasporto pubblico locale (autobus e funicolare) si svolgerà normalmente.

I mezzi Atm a Milano potrebbero subire conseguenze dalle 9 alle 13. Usb lavoro privato e Cub trasporti hanno sottolineato che l’agitazione è proclamata anche “per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. Concetto evidenziato anche da Al Cobas: “Contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero”.