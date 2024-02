Sciopero Trenord del 23 febbraio: possibili disagi ai treni, ma i bus viaggiano regolarmente

Il sindacato "Si Cobas" ha proclamato uno sciopero nazionale per il 23 febbraio 2024, che coinvolgerà i servizi ferroviari di Trenord. L'agitazione sindacale si svolgerà per l'intera giornata, dalle 00:00 alle 23:59, e potrebbe causare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Saranno garantiti i servizi minimi nelle fasce orarie 06:00-09:00 e 18:00-21:00. Treni con partenze e arrivi previsti entro determinati orari saranno portati a termine. Informazioni più dettagliate possono essere trovate sul sito di Trenord. Nessun disagio, invece, si prevede per i passeggeri degli autobus a Como e provincia. Il personale di Asf Autolinee, infatti, non aderisce allo sciopero.