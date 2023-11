Sciopero dei bus a Como il 17 novembre: orari e fasce di garanzia

Le confederazioni CGIL e UIL hanno ufficialmente proclamato uno sciopero generale di 24 ore che avrà luogo il prossimo 17 novembre 2023. Anche l'azienda di trasporti comasca Asf Autolinee è coinvolta dallo sciopero.

Chi sciopera

Secondo quanto comunicato dalle segreterie territoriali dei sindacati, le modalità di attuazione dello sciopero per i dipendenti di Asf Autolinee sono le seguenti:

Personale viaggiante: l'astensione dal lavoro sarà per l'intera giornata lavorativa, rispettando, tuttavia, le fasce di garanzia stabilite dalle 05:30 alle 08:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Personale impiegatizio e di officina: l'astensione sarà per l'intera prestazione giornaliera.

Orari e fasce di garanzia

Va notato che tutte le corse in partenza, dall'inizio del servizio alle ore 8:29 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29, saranno comunque portate a termine. Per la fascia pomeridiana, a partire dalle ore 16:30, il servizio riprenderà gradualmente. I servizi non compresi nell'orario dello sciopero saranno regolarmente garantiti per evitare disagi e interruzioni significative per gli utenti.

Possibili modifiche

"In una recente seduta del 8 novembre - si legge sul sito internet di Asf Autolinee - la commissione di garanzia ha riconosciuto alcune violazioni contenute nel documento di proclamazione dello sciopero. Pertanto, con riferimento al settore TPL (Trasporto passeggeri locali), la commissione ha invitato le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali coinvolte a ridurre la durata dell'astensione nei limiti consentiti dalla disciplina vigente. Si attende che l'impresa, una volta ricevuta tale notizia, possa rettificare le modalità di attuazione dello sciopero conformemente alle indicazioni della gommissione di garanzia. Asf Autolinee rimane in attesa di ulteriori sviluppi e continuerà a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi ai propri dipendenti e utenti".