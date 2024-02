Proclamato lo sciopero generale a marzo: a rischio anche i treni Trenord

È stato proclamato un nuovo sciopero generale nazionale. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di venerdì 8 marzo, giornata della festa della donna che ormai da anni coincide con agitazioni proclamate proprio per rivendicare maggiori diritti da parte delle donne, con il motto di "Lotto marzo".

Il ministero dei trasporti spiega che lo sciopero è stato indetto da Slai Cobas e riguarda i lavoratori di tutte le categorie pubbliche, private e cooperative. I disagi maggiori, come sempre, rischiano di verificarsi nei trasporti, tra cui i treni Trenord che potrebbero fermarsi. Stando a quanto si legge sullo stesso portale, i ferrovieri potranno incrociare le braccia dalla mezzanotte alle 21, mentre i lavoratori del Tpl potranno astenersi dal lavoro per "24 ore con modalità territoriali". Nella lunga lista di sigle che hanno aderito all'agitazione generale ci sono anche Usb e Cub - con esclusione, però, del comparto trasporti-, e Adl Cobas.

I convogli Trenord potrebbero essere a rischio dalla notte fino alle 21 dell'8 marzo, mentre a Milano metro, tram e bus Atm per tutto il giorno. Come sempre saranno previste fasce di garanzia, finestre orarie in cui la circolazione dei mezzi è assicurata.