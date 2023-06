Rivoluzione Como Borghi: arriva il sottopasso e la riqualificazione

È stato pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riqualificazione della stazione di Como Borghi sulla linea Saronno - Como Lago di Ferrovie Nord L'intervento, che prevede tra l'altro la messa a standard della stazione con nuove banchine e pensiline, il rinnovo dell'armamento ferroviario e degli impianti, include anche la realizzazione di un sottopasso pedonale per l'accesso alla stazione da via Carloni.

Il dettaglio delle opere

Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale di stazione per facilitare l'attraversamento delle persone e delle biciclette. Il sottopasso di stazione sarà collocato alla sinistra del fabbricato viaggiatori, in corrispondenza esattamente dell'ingresso principale di stazione. Il sottopasso tra i due binari avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un'altezza netta interna di 3 metri. L'accesso al sottopasso sarà garantito da scale in cemento armato e da rampe per persone a mobilità ridotta sia al binario 1 sia al binario 2. Adeguamento a standard Ferrovie Nord delle banchine con innalzamento a quota +55 cm dal piano del ferro per facilitare la salita e la discesa dal treno, posa dei percorsi tattili per persone con disabilità visiva.

Modifica all'armamento ferroviario con spostamento di un deviatoio e realizzazione di una banchina laterale a servizio del binario 2. Realizzazione di una pensilina di copertura della banchina a servizio del binario 2 e prolungamento della pensilina esistente del binario 1, per la copertura della scala del nuovo sottopasso di stazione. Realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza, adeguamento del sistema di informazioni al pubblico e adeguamento dell'impianto di diffusione sonora.

"Grazie alla collaborazione tra Ferrovie Nord e Regione Lombardia - dichiara l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi - prende il via un altro importante intervento per garantire maggiore fruibilità agli utenti delle stazioni lombarde. I lavori per la riqualificazione della stazione di Como Borghi ci consentono non solo di restituire una stazione più bella e moderna ma anche più sicura, in quanto la realizzazione del sottopasso pedonale assicurerà una maggiore sicurezza a chi frequenta la stazione e anche ai residenti. Ancora una volta Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore di interventi di riqualificazione delle nostre stazioni, riconoscendo il ruolo centrale che rivestono all'interno delle città e dei paesi" dichiara l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi.

"La stazione di Como Borghi - commenta il presidente di Ferrovie Nord Fulvio Caradonna -. si appresta a cambiare volto grazie ai lavori finanziati da Regione Lombardia, garantendo una migliore fruibilità per tutti gli utenti e favorendo la regolarità della circolazione ferroviaria -

Inoltre, il nuovo sottopasso di stazione permetterà l'accesso pedonale allo scalo da via Carloni anche durante la chiusura del passaggio a livello, andando a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio particolarmente sentita non solo dagli utenti della stazione ma anche dagli abitanti del quartiere".

Finanziamento e tempi

Il bando ha un importo complessivo a base di gara pari a 4.915.577,67 milioni di euro e una durata prevista per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di 495 giorni. L'intervento è finanziato da Regione Lombardia, nell'ambito del Contratto di Programma con Ferrovie Nord- La scadenza per la presentazione delle offerte è il 24 luglio 2023.