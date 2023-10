Quando si possono accendere i riscaldamenti a Como

Salvo disposizioni diverse stabilite dai sindaci, i caloriferi si possono accendere in Fascia E, quella a cui appartiene Como, dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al massimo. Sono già numerose le ordinanze emanate dalle città di questa zona climatica in materia di riscaldamento. A Milano il sindaco Beppe Sala ha posticipato al 22 ottobre l’accensione dei caloriferi; lo stesso è stato deciso a Sondrio e Monza. A Bergamo, invece, i riscaldamenti potranno essere accesi solo dal 25 ottobre, a Varese dal 23. Dunque, non essendoci disposizioni in merito da parte del Comune, dal quale attendiamo risposta specifica nel merito, a Como i caloriferi potrebbero già essere stati accesi dalla scorsa domenica 15 ottobre. Oggi, anche se il Decreto ‘Cingolani’ non è stato rinnovato, come detto, alcune città hanno deciso di proseguire con azioni che si sono dimostrate utili e molto efficaci.

Temperatura massima da impostare per i riscaldamenti in abitazioni private e luoghi pubblici

Per quanto riguarda la temperatura massima da impostare nel proprio impianto di riscaldamento, di seguito le regole da seguire a meno di eccezioni stabilite a livello locale:

18°C (+2°C massimo di tolleranza) per tutti gli edifici dedicati ad attività industriali o artigianali;

20°C (+2°C massimo di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ambienti domestici compresi.

Fanno eccezione a queste regole solo alcuni casi particolari per cui valgono direttive dedicate, ad esempio strutture sanitarie o RSA.