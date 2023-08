Raccolta rifiuti, i comaschi sbagliano ancora i giorni. Il sindaco pubblica le foto e lancia l'appello: "Informatevi"

I cittadini comaschi faticano a imparare i nuovi giorni e orari di esposizione dei sacchi dell'immondizia. Nelle ultime settimane sono numerosissime le segnalazioni di sacchi non ritirati. E non è certo colpa di un disservizio di Aprica (azienda incaricata dal Comune di Como del ritiro e smaltimento rifiuti). Il sindaco Alessandro Rapinese ha reso noto un fitto reportage in cui vengono ritratti tantissimi sacchi della spazzatura che questa mattina, 11 agosto, non si sarebbero dovuti trovare in strada. Il quartiere interessato da questo insolito reportage è quello di Como Borghi e zona caserme. Su ogni sacco l'operatore di Aprica ha attaccato un avviso in cui viene spiegato il motivo del mancato ritiro. "Niente multe - ha spiegato Rapinese a QuiComo - ma un appello ai comaschi lo devo lanciare: devono impegnarsi a imparare e rispettare il calendario dell'esposizione dei sacchi. Solo così potremo tutti vivere in quartieri più puliti. Quello di oggi è solo un esempio di quanto accade in tutta la città. L'errata esposizione dei sacchi si ripercuote anche sull'efficienza del servizio di raccolta perché gli operatori di Aprica devono perdere molto tempo ad attaccare su ogni sacco l'avviso".