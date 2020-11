Remo Ruffini, presidente di Moncler a Fontana: "Ridateci i milioni donati per la Fiera"

La Moncler Spa, il cui presidente e amministratore è Remo Ruffini, imprenditore di Como, vorrebbe indietro i 10 milioni di euro donati per la costruzione dell'Ospedale Fiera di Milano. Secondo la Regione però, per costruire l'ospedale ci sono voluti 21 milioni, raccolti dalla Fondazione Fiera. Alla richiesta della Regione di poter "utilizzare" la loro donazione per altre cose, Ruffini ha risposto un no categorico. La giunta regionale quindi, nella delibera n.3820 del 9 novembre 2020 ha stabilito la riconsegna del cospicuo assegno alla società dei piumini

Spiegano: “Regione Lombardia ha chiesto una liberatoria ai donatori che avevano indicato nella causale della donazione l’Ospedale Fiera al fine di poter utilizzare le risorse per altre iniziative di carattere emergenziale”, liberatoria “che Moncler non ha sottoscritto”.