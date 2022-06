Cernobbio, il 9 giugno Regina chiusa

Il 9 giugno la via Regina a Cernobbio resterà chiusa al traffico in due momenti distinti della giornata - al mattino e alla sera - a causa dello svolgimento di un evento internazionale a Villa Erba. Per la precisione è stata istituita la sospensione del transito veicolare, compresi i veicoli al servizio delle persone diversamente abili munite di specifico contrassegno, lungo la corsia ascendente di Via Reginadal confine con il Comune di Como fino alla rotatoria di piazza Mazzini in direzione Moltrasio. la chiusura avverrà nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 21:00 alle 24:00.

Sarà garantito il transito dei mezzi di emergenza e di trasporto pubblico e l'uscita in direzione Como. Sarà possibile accedere a Cernobbio tramite deviazione da Via V Giornate e Via Manzoni.

L'evento prevederà la movimentazione di un elevato numero di persone mediante articolato sistema di coordinamento con appositi pullman che si sposteranno in gruppi differenziati al fine di limitare l'impatto viabilistico sulle principali arterie.