Rapinese: "Ho richiesto l'installazione di autovelox fissi, non vedo l'ora di metterli"

A Como stanno per arrivare gli autovelox fissi. Lo ha dichiarato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, durante l'ultima punta di Zona Bianca andata in onda su Rete 4 domenica 25 febbraio 2024. Rapinese, spesso invitato in trasmissioni nazionali come sostenitore dell'utilità degli autovelox, per la prima volta ha fatto sapere di avere presentato formale richiesta (al prefetto, ndr) per l'installazione di questi apparecchi. Non solo, ha esplicitamente ammesso di non vedere l'ora di installarli. Dall'aneddoto raccontato in trasmissione, si potrebbe anche ipotizzare una delle strade sulle quali Rapinese vorrebbe installare un autovelox fisso. Infatti, il sindaco ha raccontato un episodio in cui ha visto una macchina sfrecciare a folle velocità su viale Innocenzo XI.

Ad ogni modo, dove e quando installare gli autovelox fissi sarà una decisione che dovrà passare dal prefetto di Como, Andrea Polichetti. Per il momento il Comune di Como si è limitato a presentare la richiesta allegando una relazione sulla incidentalità delle strade cittadine. Saranno ulteriori approfondimenti a stabilire dove sarà opportuno posizionare gli autovelox, ma si attende ancora la definizione normativa annunciata dal ministro Matteo Salvini.