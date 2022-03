La grande solidarietà dei comaschi per l'Ucraina: tutte le raccolte di aiuti da inviare nelle zone di guerra

E' una vera e prpria esplosione di solidarietà quella che ha travolto Como e provincia. Tantissime le raccolte di beni di prima necessità organizzate sia nel capoluogo che nel resto del territorio lariano. Chiunque sia al corrente di nuove iniziative può contattare la redazione via mail o su WhatsApp (quicomostaff@gmail.com - 338.4284765) segnalandoci i punti di raccolta, i giorni, gli orari, contatti e ogni altra info utile ai lettori per aderire alle raccolte aiuti organizzate.

Farmacia Sant'Agostino: raccolta farmaci

Presso la Farmacia Sant’Agostino Como Lago e’ possibile raccogliere farmaci fino a venerdi 11 marzo. Il 12 marzo i farmaci verranno consegnati alla protezione civile di Olgiate Comasco.

Istituto Comprensivo Como Lago

A partire da lunedì 7 fino a venerdì 11 marzo verranno raccolti negli atri dei diversi plessi dell’Istituto i seguenti beni di prima necessità:

- Prodotti per bambini e adulti: pannolini per bambini, pannoloni per anziani e adulti, assorbenti

intimi, omogeneizzati, latte in polvere.

- Prodotti per l’igiene personale: salviette umide, bagnischiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini da

denti, carta igienica.

- Prodotti alimentari a lunga conservazione: minestre liofilizzate in busta, tonno, carne in scatola,

legumi in scatola, barrette energetiche, tè in bustine, caffè solubile, piatti monouso, bicchieri

monouso, posate monouso.

- Medicinali e dispositivi medici: antipiretici, antidolorifici, antinfiammatori, calmanti (gocce,

valeriana, ecc…), insulina (a lunga durata), antibiotici, ghiaccio spray, ghiaccio secco, siringhe,

guanti monouso, garze e bendaggi, lacci emostatici, disinfettanti (no alcol etilico o infiammabili).

- Varie: tende da campeggio, sacchi a pelo, coperte, tappetini yoga, calzini caldi, biancheria termica,

torce, coperte termiche, power bank, walkie talkie, candele, batterie, vecchi telefonini a tastiera

(con batteria).

Il materiale verrà poi portato nella sede di via Brambilla e ritirato dalla comunità ortodossa che

provvederà, come detto, alla logistica.

Davide Scarano: raccolta vestiti, coperte e cibi

Davide Scarano, dipendente della RSA Le Camelie della Ca' d'Industria, ritira materiale a livello di vestiario, cibo e coperte da mandare ai bisognosi in ucraina. Telefono 3489695666. Una parte del materiale viene consegnata alla collega Nataly che col fratello che abita in Ucraina organizza il trasporto e la consegna sul territorio ucraino. Un'altra parte del materiale Scarano la consegna a una coscente, Olga, che col marito fa recapitare il materiale nel grande campo profughi che hanno allestito in Polonia, dove arrivano e passano migliaia di profughi. Mail sc.d@libero.it.

Nataliya Baradaki: raccolta beni di prima necessità

Nataliya Baradaki, anche lei dipendente della ca' d'Industria, è una donna ucraina che ha ancora parte della sua famiglia nel suo Paese di origine. E' in contatto con la comunità ucraina di Como e di Monza dove consegnano i bene raccolti che vengono poi affidati a diverse associazioni che li fanno arrivare in Ucraina. Il suo numero ti telefono è 328.2230849.

Le raccolte di aiuti a Olgiate Comasco

In questo articolo le info utili sulle raccolte di aiuti e beni di prima necessità organizzate a Olgiate Comasco. In sinte:

- presso la sede della protezione civile in via dei Baietti, martedì dalle 14.30 alle 15.30, giovedì dalle 17 alle18, sabato dalle 17 alle 18.

- Presso Inna con Vitalyi (zona Rongio/San Giorgio);

- Claudio con Gloria (zona via dei Caduti/via Repubblica)

- Nelle sedi delle associazioni cittadine contattando i presidenti ed il mondo dei volontariato olgiatese (gli indirizzi email di contatto sono anche sul sito internet del Comune di Olgiate Comasco)

Monte Olimpino: raccolta sabato 5 marzo

Una raccolta di beni di prima necessità in aiuto della popolazione civile dell'Ucraina. Località di raccolta a Como: via Cardano, 6 (Monte Olimpino, salendo al semaforo dopo Viperal si svolta a sinistra) c/o la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ritiro sabato 5 dalle 8,30 alle 11. I beni partiranno sabato 5 marzo. Viene suggerita una lista preferenziale che potete richiedere via WhatsApp al numero: 3480026670

oppure visitando la pagina Facebook: Rione di Como 1.