Alimenti, farmaci e altro, l'elenco di cosa serve in Ucraina: raccolta fondi a Olgiate Comasco

Anche a Olgiate Comasco è la solidarietà dei cittadini ha mosso diverse iniziative per raccogliere generi di prima necessità da inviare in Ucraina. Sul sito del Comune di Olgiate Comasco si trovano anche le indicazioni per effettuare donazioni in denaro.

- Presso la sede della protezione civile in via dei Baietti: martedì dalle 14.30 alle 15.30, giovedì dalle 17 alle18, sabato dalle 17 alle 18.

- Presso Inna con Vitalyi (zona Rongio/San Giorgio); Claudio con Gloria (zona via dei Caduti/via Repubblica)

- Nelle sedi delle associazioni cittadine contattando i presidenti ed il mondo dei volontariato olgiatese (gli indirizzi email di contatto sono anche sul sito internet del Comune di Olgiate Comasco)

Generi utlili

?LIMENTARI (a lunga conservazione):

- preparazioni veloci

- zucchero

- biscotti e bevande energetiche

- thè, tisane, orzo e caffè istantaneo

- cioccolato

- le pappe per bambini piccoli + latte a polvere per neonati..

- barattoli in conserve

- pasta, Riso, Polenta

- croccantini per i cani e i gatti

- piatti bicchieri posate monouso

- sardine e tonno in scatola

- latte a lunga conservazione

- frutta secca



MEDICINE

- le garze per le ferite

- bendaggi israeliani;

- bendaggi occlusivi;

- aghi da decompressione;

- lacci emostatici CAT- tourniquet;

- cannule nasofaringee;

- bende elastiche;

- bende (terili, non sterili);

- pezze laparotomiche (sterili);

- cerotti (diverse misure);

- siringhe(2,5,20 cc)

- deflusori per flebo;

- cateteri vescicali;

- forbici;

- coperte termiche;

- tutori ortopedici;

- piccolo kit chirurgico(i forbici, porta aghi, aghi chirurgici o anatomiche, bisturi sterili monouso)

- guanti non sterili;

- disinfettante per la cute;

- perossido di idrogeno;

- emostatici (celox, tabotamp, spongostan);

- soluzione fisiologica 0,9% ( meglio nei flaconi di plastica) ;

- analgesici (oppiacei, tramadolo, nelle penne-siringhe. )

- desametasone

- adrenalina;

- atropina;

- antibiotico( cefriaxone);

- pantenolo.;

- paracetamolo.

- ibuprofene

- antinfiammatori

- antibiotici

- farmaci analgesici

- farmaci sedativi

- farmaci emostatici

- insulina

- metformina

- cerotto adesiv



ALTRO

- Igienizzante

- Guanti monouso

- Torce

- Pile



PRODOTTI DI IGIENE

- Sapone

- Shampoo

- Salviette umide

- Dentifricio spazzolini da denti

- Pannolini, asciugamani, assorbenti